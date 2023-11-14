"النيابة العامة": تقديم أي نوع من المساعدة أو الخدمة للمتسلل إلى المملكة من الجرائم الموجبة للتوقيف

وتفصيلاً قالت النيابة العامة: "كل من سهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها، أو وفر له المأوى أو قدم له أي مساعدة، أو خدمة بأي شكل من الأشكال، مع علمه بذلك يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة تصل إلى مليون ريال، ومصادرة الوسيلة التي نُقل المتسلل بها، ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء المتسلل أو استخدم لهذا الغرض.