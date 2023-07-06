محليات
"الزعاق": هذه أسباب حرارة الأجواء رغم وصول الأرض لأبعد نقطة عن الشمس
قال: الأرض تسير حول الشمس في فلك أهليجي ولهذا المسافة بينهما متغيرة
قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إن الأرض تدور حول نفسها كل 24 ساعة، وينتج عنها الليل والنهار، وتدور حول الشمس كل 365 يوماً وينتج عن ذلك الفصول الأربعة.
وأوضح "الزعاق" أن الأرض تسير حول الشمس في فلك أهليجي، ولهذا المسافة بينهما متغيرة على حسب الفصول والزمان.
ولفت إلى أن الأرض ستكون اليوم الخميس في أبعد نقطة لها من الشمس، وعلى الرغم من هذا الابتعاد فإن هذه الفترة هي أحر مواسم السنة، بسبب أن ذلك الحر يعتمد على زاوية سقوط شعاع الشمس التي تكون عمودية أو شبه عمودية في الصيف، وفي الشتاء مائلة.