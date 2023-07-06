"الزعاق": هذه أسباب حرارة الأجواء رغم وصول الأرض لأبعد نقطة عن الشمس

ولفت إلى أن الأرض ستكون اليوم الخميس في أبعد نقطة لها من الشمس، وعلى الرغم من هذا الابتعاد فإن هذه الفترة هي أحر مواسم السنة، بسبب أن ذلك الحر يعتمد على زاوية سقوط شعاع الشمس التي تكون عمودية أو شبه عمودية في الصيف، وفي الشتاء مائلة.