تكاليف المعيشة وجودة الحياة.. تقرير عالمي يرصد "10 أسباب للإقامة والعمل بالسعودية"

وأوضح التقرير أن المملكة العربية السعودية تشكل وجهة ممتازة للعيش والعمل، خاصةً للعاملين في المجالات التقنية والرقمية، حيث توفر العديد من الفرص الوظيفية بشكل مستمر، إلى جانب العديد من الأسباب الأخرى مثل النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده البلاد.