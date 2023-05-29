تكاليف المعيشة وجودة الحياة.. تقرير عالمي يرصد "10 أسباب للإقامة والعمل بالسعودية"

أصدر موقع "وي لف سالت" البريطاني المتخصص في توظيف الكوادر التقنية والرقمية، تقريرًا يتحدث عن الحياة والعمل في المملكة العربية السعودية.
وأوضح التقرير أن المملكة العربية السعودية تشكل وجهة ممتازة للعيش والعمل، خاصةً للعاملين في المجالات التقنية والرقمية، حيث توفر العديد من الفرص الوظيفية بشكل مستمر، إلى جانب العديد من الأسباب الأخرى مثل النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده البلاد.
وأشار التقرير إلى أن الانفتاح الاجتماعي في السعودية يفتح آفاقًا واسعة للتطور والنمو، كما أنها تتمتع بتاريخ غني ومتنوع وتتميز بتكاليف المعيشة المنخفضة والدخل الخالي من الضرائب.
وأضاف التقرير أن السعودية تصبح مركزًا رائدًا في مجال التقنية، وأن العديد من الشركات العالمية لديها مكاتب في المملكة.
وفيما يلي 10 أسباب للإقامة والعمل في المملكة العربية السعودية:
1- تكاليف المعيشة منخفضة والدخل خالٍ من الضرائب.
2- مدن آمنة ومعدلات جريمة منخفضة.
3- موقع مركزي يسهل السفر إلى العديد من الوجهات.
4- النمو الرقمي في تطور كبير .
5- يجري بناء مدن جديدة ضخمة للمستقبل.
6- الطقس جيد طوال العام.
7- غنى ثقافي وروحي.
8- توفر أماكن جميلة للاستمتاع بالطبيعة والمناظر الطبيعية.
9- توفر تجارب تجزئة حديثة.
10- توجد مجتمعات واسعة من الوافدين والتي تتوسع بشكل سريع.