"المياه الوطنية": انقطاع المياه عن "مدرسة شقراء" سببه داخلي ولا علاقة لنا به

قالت شركة المياه الوطنية رداً على الخبر المنشور في الصحيفة يوم أمس الأحد بعنوان: "السلام عليكم وشكراً.. انقطاع المياه يخرج طالبات من مدرستهن بشقراء والآباء يعانون!"، إن العطل المسبب عن انقطاع المياه بالمدرسة سببه داخلي ولا علاقة للشركة بذلك، مفيدة بأنه اتضح لديها سلامة الشبكة العامة ووصول المياه إلى العداد بشكلٍ طبيعي.
وجاء في رد الشركة على الخبر: "نود في البداية أن نشكر لصحيفة "سبق" الإلكترونية حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي بذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة وتوفير الراحة للمواطنين".
وأفادت بأنه لم يصلها بلاغ رسمي حول انقطاع المياه في المدرسة المشار إليها في الخبر، وقد قامت الشركة بالتواصل مع فرع إدارة التعليم بالمحافظة والتي أفادت بدورها بأن العطل المسبب عن انقطاع الخدمة سببه داخلي ولا علاقة لشركة المياه الوطنية بذلك.
وقالت إنه حرصاً من شركة المياه الوطنية فقد تم توجيه إحدى الفرق الفنية الخاصة بالشركة للمدرسة، واتضح لديها سلامة الشبكة العامة ووصول المياه إلى العداد بشكلٍ طبيعي.
واشارت إلى ترحيب شركة المياه الوطنية باستقبال اقتراحات واستفسارات أو شكاوى العملاء عن طريق منصات الشركة الرسمية.