"المياه الوطنية": انقطاع المياه عن "مدرسة شقراء" سببه داخلي ولا علاقة لنا به

وجاء في رد الشركة على الخبر: "نود في البداية أن نشكر لصحيفة "سبق" الإلكترونية حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي بذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة وتوفير الراحة للمواطنين".