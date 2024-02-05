مجلة طبية عالمية تشيد بمشروع بحث لـ3 طالبات بجامعة ينبع حول التنبؤ الوبائي

ومن ناحيته، أعرب المشرف والباحث الرئيسي في الدراسة الدكتور ياسر القرشي، والدكتور عبدالقادر الجهني المشرف حاليًا على تدريب الطالبات، عن فخرهما واعتزازهما بمجهود الطالبات في الدراسة، ونتائجها التي تم تقييمها ونشرها على هذا المستوى العالمي، وأشادا بدعم وثقة عميدة الكلية الدكتورة جواهر عبدالحكيم، المتخصصة في المجال نفسه، التي ساهمت في الإشراف على مختلف مراحل البحث.