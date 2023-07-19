"التعليم" تقرر التراجع عن إلغاء "أمانة جائزة التميز" ونقلها للإشراف التربوي

تراجعت وزارة التعليم عن إلغاء أمانة جائزة التميز بالوزارة وإدارات التعليم، في قرار جديد أصدره وزير التعليم يوسف البنيان، حيث أكد القرار الجديد نقل أمانة جائزة التميز إلى الإدارة العامة للإشراف التربوي بدلاً من إلغائه.
وصدر قرار وزير التعليم بالموافقة على إلغاء المقاعد الإشرافية في الوحدات والإدارات التالية: "الأمانة العامة لجائزة التميز في ديوان الوزارة والوحدات التابعة لها في إدارات التعليم، وحدة تطوير المدارس بإدارات التعليم، قسم الجودة في إدارات التعليم، وحدة الدعم للحد الجنوبي في إدارات التعليم".
وشدد على ضرورة الاستفادة من شاغلي الوظائف التعليمية المكلفين في تلك المقاعد في التشكيلات الإشرافية والتشكيلات المدرسية.
وصدر قرار جديد من وزير التعليم ينص على نقل مهام الامانة العامة لجائزة التميز بمقاعدها الاشرافية، من ديوان الوزارة والوحدات التابعة لها في إدارات التعليم إلى الادارة العامة في الاشراف التربوي والوحدات التابعة لها في إدارات التعليم، وهو ما يعني التراجع عن إلغائها، كما في القرار السابق.
وأكّد القرار الجديد إلغاء وحدات الجودة وتطوير المدارس ودعم الحد الجنوبي وفق ما جاء في القرار السابق.