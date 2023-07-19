"التعليم" تقرر التراجع عن إلغاء "أمانة جائزة التميز" ونقلها للإشراف التربوي

وصدر قرار جديد من وزير التعليم ينص على نقل مهام الامانة العامة لجائزة التميز بمقاعدها الاشرافية، من ديوان الوزارة والوحدات التابعة لها في إدارات التعليم إلى الادارة العامة في الاشراف التربوي والوحدات التابعة لها في إدارات التعليم، وهو ما يعني التراجع عن إلغائها، كما في القرار السابق.