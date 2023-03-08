الأكبر بالمنطقة.. حجم سوق الاتصالات والتقنية في المملكة يبلغ 154 مليار ريال

وتأكيدًا على تطوّر منظومة الاتصالات والتقنية في المملكة، أوضح "التميمي": أن الهيئة تمكّنت من إطلاق خدمة الإنترنت عالي السرعة في 21 ألف قرية وهجرة في مختلف مناطق المملكة؛ لضمان استمرارية خدمات الاتصالات لأكثر من 5 ملايين نسمة، كما وصلت نسبة تغطية الجيل الخامس في المملكة إلى 53%، فيما تجاوزت النسبة أكثر من 94% في مدينة الرياض، بالإضافة إلى مضاعفة إيصال الألياف الضوئية للمنازل، ليصبح إجمالي المنازل المغطاة 3.7 ملايين منزل.