الأكبر بالمنطقة.. حجم سوق الاتصالات والتقنية في المملكة يبلغ 154 مليار ريال

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن وصول حجم سوق الاتصالات والتقنية في المملكة إلى 154 مليار ريال، موضحةً أنه يعدّ بذلك الأكبر والأسرع نموًا على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
جاء ذلك في سياق افتتاح الهيئة، برعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس عبدالله بن عامر السواحه، النسخة التاسعة من "منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية 2023"، بحضور محافظ الهيئة الدكتور محمد بن سعود التميمي، وعدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء والمختصين من داخل المملكة وخارجها.
وقال "التميمي": وصل إجمالي الاستثمارات الرأسمالية التي ضخّتها المملكة في البنية التحتية الرقمية إلى أكثر من 93 مليار ريال خلال السنوات الست الماضية.
وأضاف: هذا التوسع أدى إلى رفع جودة الخدمات المقدمة بشكل كبير، وذلك من خلال مضاعفة سرعات الإنترنت المتنقل إلى 11 ضعفًا، حيث تجاوزت سرعته 181 ميجا بايت في الثانية، متجاوزًا ضِعف المتوسط العالمي، لتحافظ السعودية على مكانتها بين الدول العشر الأولى على مستوى العالم في سرعة الإنترنت المتنقل.
وتأكيدًا على تطوّر منظومة الاتصالات والتقنية في المملكة، أوضح "التميمي": أن الهيئة تمكّنت من إطلاق خدمة الإنترنت عالي السرعة في 21 ألف قرية وهجرة في مختلف مناطق المملكة؛ لضمان استمرارية خدمات الاتصالات لأكثر من 5 ملايين نسمة، كما وصلت نسبة تغطية الجيل الخامس في المملكة إلى 53%، فيما تجاوزت النسبة أكثر من 94% في مدينة الرياض، بالإضافة إلى مضاعفة إيصال الألياف الضوئية للمنازل، ليصبح إجمالي المنازل المغطاة 3.7 ملايين منزل.
وبيّن أن معدل انتشار خدمات الإنترنت في المملكة شهد تزايدًا كبيرًا؛ حيث وصلت نسبة الانتشار إلى 99% لعام 2022، فيما بلغت نسبة اشتراكات الاتصالات المتنقلة 172% من السكان، مشيرًا إلى تجاوُز معدل استهلاك الفرد في المملكة لبيانات الإنترنت المتنقل 1200 ميجا بايت يومياً، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف المعدل اليومي العالمي.
وأردف "التميمي": أسهمت الهيئة في تعزيز الجهود التشاركية الوطنية من خلال التعاون مع الهيئة العامة للنقل ولجنة التنظيمات الوطنية لإصدار 12 موافقة لـ26 علامة تجارية تقدم خدمات المركبات المتصلة، بجانب إطلاق البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة دعماً لرواد الأعمال والمبتكرين وخلق بيئة مرنة توازن بين الابتكار والتنظيم.
يُذكر أن منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية السنوي ركّز في نسخته التاسعة لهذا العام على الجهود والتوجهات في تعزيز كفاءة البنية التحتية الرقمية، وأهمية توسيع نطاق الأعمال الرقمية لدعم تطلعات الاقتصاد الرقمي في المملكة، إضافة إلى الحديث عن مستقبل أسواق الاتصالات والتقنية وأبرز توجهاتها.