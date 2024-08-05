بيور الاستشارية تطلق "بيور الرقمية" لتمكين التحول الرقمي في المملكة

وتُعدّ شركة بيور الاستشارية، التي تأسست عام 2014م، ويعمل بها أكثر من 100 استشاري؛ من أبرز الشركات الاستشارية السعودية الرائدة، والتي تتمتع بخبرات محلية وعالمية واسعة النطاق في مجالات عديدة ويقودها فريق استثنائي من الكفاءات السعودية والتي تسعى من خلالهم إلى تحقيق غايتها في تمكين الكفاءات الوطنية لتحقيق المستقبل. وتقدم بيور الاستشارية عدة خدمات أساسية وهي تطوير استراتيجيات القطاع الحكومي والخاص، الاستشارات والإدارة الرياضية، استراتيجيات ⁠التسويقوالتواصل المحلي والدولي، التصميم وتجربة العميل، إدارة وتنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات، وإدارة التحول والتغيير.