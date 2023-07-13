أمانة جدة تطرح 12 فرصة استثمارية على منصة "فرص"

أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الخميس، طرح 12 فرصة استثمارية، ضمن المجموعة الاستثمارية الثانية 2023، والتي تعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والسياحية للمدينة، وتساهم في تحسين جودة الحياة.
وتتنوع الفرص الاستثمارية ما بين مراكز تجارية ومطاعم ومبان لرياض الأطفال ومحطات وقود، إلى جانب ملاعب ومستودعات مواقف للسيارات.
وحددت أمانة جدة، المواقع المخصصة لمحطات الوقود بفئة "ب"، في كل من "شارع مدائن الفهد بحي النزلة الشرقية، وشارع حائل بحي الرويس، وشارع خالد بن الوليد بحي الشرفية"، والتي تشمل إنشاء وتشغيل وصيانة.
كما حددت المواقع الاستثمارية المخصصة، لإقامة محلات تجارية في "حي البشائر، ومبنى تجاري في حي القرينية، كإنشاء وتشغيل وصيانة، إلى جانب ترميم مبنى تجاري في حي غليل وتشغيله وصيانته، وتأجير مبنى قائم لإقامة مطعم فاخر أو مقهى في حي البغدادية الشرقية".
وشملت الفرص الاستثمارية المعلن عنها، تأجير موقع لإنشاء وتشغيل وصيانة ملاعب في "حي الشراع، وآخر لإقامة مبنى رياض أطفال في الحي نفسه، فضلًا عن موقع لإقامة مستودعات في حي الساحل، وموقع لإقامة مواقف سيارات متعددة الطوابق على طريق المدينة بحي الشرفية".
ودعت أمانة جدة، الراغبين في الاستفادة من هذه الفرص، للتقدم عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية "فرص"، والبحث في فرص المنافسات الاستثمارية، التي تتراوح مدد عقود استثمارها، ما بين 5 و10 و15 و25 عامًا.