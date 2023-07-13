أمانة جدة تطرح 12 فرصة استثمارية على منصة "فرص"

ودعت أمانة جدة، الراغبين في الاستفادة من هذه الفرص، للتقدم عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية "فرص"، والبحث في فرص المنافسات الاستثمارية، التي تتراوح مدد عقود استثمارها، ما بين 5 و10 و15 و25 عامًا.