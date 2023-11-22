وزير الخارجية: وقف إطلاق النار في غزة خطوة في الاتجاه الصحيح وندعو لوقف كامل

يُذكر أنه إنفاذًا لقرار التكليف الصادر عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض بتاريخ (11 نوفمبر 2023م)، يرأس الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية بالمملكة، بصفتها ترأس القمة العربية (32) والإسلامية، جولة زيارات رسمية تشمل عددًا من الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.