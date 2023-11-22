وزير الخارجية: وقف إطلاق النار في غزة خطوة في الاتجاه الصحيح وندعو لوقف كامل

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن وقف إطلاق النار في غزة خطوة في الاتجاه الصحيح وندعو لوقف كامل.
وأضاف في تصريحات له اليوم: يتعين ألا يتم استخدام المساعدات الإنسانية لغزة كوسيلة للعقاب الجماعي.
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية قد وصلت إلى لندن أمس؛ لبحث ومناقشة الأوضاع في قطاع غزة مع المسؤولين البريطانيين، وذلك عقب جولتي بكين وموسكو.
يُذكر أنه إنفاذًا لقرار التكليف الصادر عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض بتاريخ (11 نوفمبر 2023م)، يرأس الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية بالمملكة، بصفتها ترأس القمة العربية (32) والإسلامية، جولة زيارات رسمية تشمل عددًا من الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.