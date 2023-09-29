الرياض.. ضبط 5 مواطنين ومقيمين جسّدوا مهام الأمن بشكل غير لائق في محتوى مرئي

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على 7 أشخاص؛ لتجسيدهم مهام رجال الأمن بشكل غير لائق في قالب كوميدي في أحد المحالّ التجارية.
وتفصيلًا، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أنه تم القبض على خمسة مواطنين ومقيمَيْن "يمني وتشادي" بعد ظهورهم في محتوى مرئي متداول يجسدون فيه مهام رجال الأمن بمشاهد مرئية كوميدية في محل تجاري، ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أنه قد تبيّن بعد إجراءات الاستدلال قيامهم بهذا الفعل لغرض الحصول على مشاهدات وزيادة عدد المتابعين، حيث تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.