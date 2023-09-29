الرياض.. ضبط 5 مواطنين ومقيمين جسّدوا مهام الأمن بشكل غير لائق في محتوى مرئي

وتفصيلًا، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أنه تم القبض على خمسة مواطنين ومقيمَيْن "يمني وتشادي" بعد ظهورهم في محتوى مرئي متداول يجسدون فيه مهام رجال الأمن بمشاهد مرئية كوميدية في محل تجاري، ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي.