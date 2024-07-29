على 128 ألف م².. "البيئة" تطرح مشروعين لتصنيع الأسمدة الزراعية في الجبيل

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أمام المستثمرين عبر منصة "فرص"، مشروعين لتصنيع وإنتاج الأسمدة الزراعية وإنشاء مستودعات؛ على مساحة إجمالية تبلغ (128) ألف متر مربع في محافظة الجبيل، للإسهام في التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الوزارة أن الفرصة الاستثمارية التي تم طرحها تتضمن مصنع الأسمدة الزراعية موقع (1) على مساحة تبلغ (72) ألف متر مربع، ومصنع الأسمدة الزراعية موقع (2) على مساحة إجمالية تبلغ (56) ألف متر مربع، مشيرةً إلى أن المستندات المطلوبة تشمل، السجل التجاري، والرقم الضريبي، ونموذج العطاء الأصلي المرفق بالكراسة، وشهادة الزكاة والدخل، وشهادة الاشتراك بالغرفة التجارية، وشهادة صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى نسخة من الضمان البنكي والعطاء الفني.
وأكدت أن إنشاء المصنعين في المنطقة الشرقية؛ يدعم المحتوى المحلي، ويسهم في تطوير مجال الأسمدة الزراعية وتوفيرها بجودة عالية للمزارعين المحليين، لافتةً إلى أن آخر موعد لاستلام العروض من المستثمرين هو تاريخ (12) سبتمبر، وموعد فتح المظاريف في (15) سبتمبر 2024م.
ودعت الوزارة الراغبين في الدخول إلى المنافسة إلى الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات عبر منصة "فرص"، ولمعرفة المزيد من التفاصيل التواصل عبر البريد الإلكتروني (Investor@mewa.gov.sa).