على 128 ألف م².. "البيئة" تطرح مشروعين لتصنيع الأسمدة الزراعية في الجبيل

وأوضحت الوزارة أن الفرصة الاستثمارية التي تم طرحها تتضمن مصنع الأسمدة الزراعية موقع (1) على مساحة تبلغ (72) ألف متر مربع، ومصنع الأسمدة الزراعية موقع (2) على مساحة إجمالية تبلغ (56) ألف متر مربع، مشيرةً إلى أن المستندات المطلوبة تشمل، السجل التجاري، والرقم الضريبي، ونموذج العطاء الأصلي المرفق بالكراسة، وشهادة الزكاة والدخل، وشهادة الاشتراك بالغرفة التجارية، وشهادة صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى نسخة من الضمان البنكي والعطاء الفني.