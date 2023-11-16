للتركيز على المبادرات الداعمة.. "منشآت" تشارك في ملتقى رواد الأعمال للفرص الواعدة بالجوف

وكشفت "منشآت" من خلال دليل الميز التنافسية في منطقة الجوف، أن المنطقة تنتج أكثر من 15 ألف طن من زيت الزيتون، من خلال نحو 18 مليون شجرة، التي يتنوع إنتاجها لنحو 30 نوعاً من أصناف الزيتون، كما يوجد في المنطقة الكثير من المزارعين من أصحاب الأراضي والإنتاج الزراعي وتربية الدواجن، حيث توجد فرصة كبيرة لتقديم تقنيات حديثة لرفع معدل إنتاج الدواجن، إذ بلغ الإنتاج المحلي للحوم الدواجن في المنطقة 900 ألف طن، فيما حظي إنتاج البيض بنسبة كبيرة بلغت أكثر من 15 مليون سنوياً في الجوف، مما أسهم في وصول نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن في المملكة إلى 60%.