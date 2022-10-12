مجلس الصحة الخليجي يُطلق حملة لتعزيز الجوانب الاجتماعية لكبار السن

وأختار مجلس الصحة الخليجي تسليط الضوء على قضية "الوحدة" بين كبار السن لما لها من أهمية بالغة بين مجتمعاتنا العربية عموماً والخليجية بشكل خاص، حيث إن من المتوقع تزايد فئة كبار السن في دول الخليج (الفئة العمرية من 60 سنة وما فوق) بشكل تدريجي من نسبة السكان خلال الأعوام المقبلة حتى عام 2050م، وذلك لارتباطه بازدياد متوسط العمر، كما أن هناك دراسات إحصائية دولية تشير إلى أن أعداد كبار السن في العالم ستفوق أعداد صغار السن في الفترة بين 2015 – 2030 م.