الرياض تحتضن انطلاق فعاليات المؤتمر السعودي العالمي الـ 35 لطب الأسنان

وثمّن "السلمان" في كلمة الافتتاح الجهود الحكومية المبذولة لخدمة مجال طب الأسنان وصحة الإنسان، منوهًا بالدور الرائد الذي تقدمه الجمعية السعودية لطب الأسنان SIDC في تنظيم هذا الحدث، مؤكداً أهمية هذا المؤتمر من خلال الرحلة العلمية التي قطعها عبر دوراته السنوية السابقة، وصولًا إلى هذه الدورة التي باتت ذات دلالة لافتة تفيد جميع العاملين في المجال.