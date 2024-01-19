الرياض تحتضن انطلاق فعاليات المؤتمر السعودي العالمي الـ 35 لطب الأسنان

افتتح نائب رئيس جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله السلمان أمس، فعاليات المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان SIDC 2024 في دورته الـ 35 الذي تنظمه كلية طب الأسنان والجمعية السعودية لطب الأسنان بالجامعة خلال الفترة 18 - 20 يناير الجاري بمركز الرياض للمؤتمرات والمعارض.
ويمثل المؤتمر حدثًا سنويًا إقليميًا في مجال طب ورعاية الأسنان على مستوى الشرق الأوسط، ويقدم إضافة ثرية لقادة طب الأسنان محليًا ودوليًا وكافة أخصائيي وخبراء ومقدمي خدمات طب الأسنان، ويستهدف الأكاديميين، وطلبة طب الأسنان، والمساندين في القطاعين العام والخاص.
وثمّن "السلمان" في كلمة الافتتاح الجهود الحكومية المبذولة لخدمة مجال طب الأسنان وصحة الإنسان، منوهًا بالدور الرائد الذي تقدمه الجمعية السعودية لطب الأسنان SIDC في تنظيم هذا الحدث، مؤكداً أهمية هذا المؤتمر من خلال الرحلة العلمية التي قطعها عبر دوراته السنوية السابقة، وصولًا إلى هذه الدورة التي باتت ذات دلالة لافتة تفيد جميع العاملين في المجال.
من جانبه، تحدث رئيس الجمعية السعودية لطب الأسنان الدكتور زياد اللاحم حول سياقات المؤتمر ومميزات هذه الدورة والأهداف التي يسعى لتحقيقها، إذ يأتي في ظل حاجة ملحّة إلى مواكبة وعرض آخر الأبحاث والدراسات العالمية المرتبطة بطب الأسنان.
وتستضيف هذه النسخة من المؤتمر (96) متحدثًا متخصصًا من مختلف دول العالم في مختلف تخصصات طب الأسنان، إضافة إلى متحدثين من الاستشاريين السعوديين من الجامعات السعودية والقطاعات الصحية المختلفة؛ لمناقشة آخر المستجدات في طب الأسنان.
ويتضمن المؤتمر (23) جلسة علمية، و(92) محاضرة، و(39) ورشة عمل في مختلف تخصصات طب الأسنان.
ويقدم المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان 2024م معالجة متنوعة للتحديات الرئيسية والموضوعات المستجدة في طب الأسنان التجميلي، وطب الأسنان الترميمي والتعويضات السنية وزراعة الأسنان وطب الأسنان وطب الأسنان الرقمي.
ويدعم المؤتمر تطورات العلاج وتحديات أمراض اللثة، طب الأطفال، تقويم الأسنان، إدارة الممارسة ومكافحة العدوى، فضلًا عن جلسات علمية موازية لمساعدي الأسنان وأخصائيي صحة الأسنان، وسيمكن ذلك فريق طب الأسنان المشارك من التفوق في تقديم أفضل رعاية للأسنان في العالم.
ويصاحب المؤتمر معرض طبي تشارك فيه (135) شركة متخصصة في طب الأسنان؛ لعرض أحدث ما توصلوا إليه في صناعة معدات ومواد وأجهزة طب الفم والأسنان في العالم.