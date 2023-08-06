حول المعدلات.. أجواء الأحد في توقعات "الحصيني": هنا أمطار وحبات برد

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إنه بحسب النماذج العددية للطقس متوقع اليوم الأحد أجواء من حارة إلى حارة جداً نهاراً على معظم المناطق والخليج العربي، مشيراً إلى أن الحرارة حول معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة.
وأوضح "الحصيني"؛ أن الحرارة فجراً من معتدلة الى تميل للاعتدال على معظم مناطق المملكة والخليج، فيما تكون المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من المملكة معتدلة نهاراً، ومن تميل للبرودة إلى باردة ليلاً.
وبيّن، عبر حسابه على "إكس"، أن هناك "أمطاراً متفاوتة ومتفرقة من خفيفة لمتوسطة وحبات بَرَد على أجزاءٍ متفرقة من مرتفعات جازان وعسير والباحة"؛ حيث "تمتد الأمطار إلى أجزاءٍ متفرقة من اليمن وعُمان والإمارات؛ قد تكون غزيرة على أجزاءٍ من اليمن وعُمان".
وأردف يقول: "متوقع رياح من خفيفة إلى متوسطة أحياناً شبه قوية على أجزاءٍ واسعة من المنطقة الغربية، وبشكلٍ أقل على الشرقية والوسطى والشمالية من المملكة؛ إلا أن يصرفها الله".