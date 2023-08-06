حول المعدلات.. أجواء الأحد في توقعات "الحصيني": هنا أمطار وحبات برد

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إنه بحسب النماذج العددية للطقس متوقع اليوم الأحد أجواء من حارة إلى حارة جداً نهاراً على معظم المناطق والخليج العربي، مشيراً إلى أن الحرارة حول معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة.