"السديس" يؤكد نجاح خطة العشر الأولى من رمضان مع تكثيف المبادرات الدينية في العشر الوسطى

وشدد على قيادات ومنسوبي الشؤون الدينية بضرورة إبراز فضائل الشهر الكريم، وتعميق التجربة الرقمية الدينية للحرمين، وتفعيل المبادرات الدينية النوعية الرمضانية، إلى جانب نقل الصورة المشرقة الوضيئة عن المملكة العربية السعودية، وما تقدّم من خدمات جليلة لعمارة الحرمين الشريفين دينيًا وعلميًا، وتهيئتهما إيمانيًا في شهر رمضان المبارك، واستثمار الأيقونات المعرفية الإعلامية الحديثة، سهلة الأسلوب ثرية المعلومات، وتبنّي الإبداع؛ لتحقيق الهداية وفق المنهج الوسطي المعتدل.