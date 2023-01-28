"كفالة" ينال جائزة التميز الدولية لـ2022 من منظمة آفاق الأعمال الدولية

وتتخصص الجهة المانحة للجائزة (GBO) في البحث والتسويق في مجالات متعددة؛ منها قطاع البنوك، والوساطة المالية، والتمويل الإسلامي، والصناديق الاستثمارية والتقنية المالية، وتنمية الأعمال الدولية، كما تهتم بمتابعة مسيرة التطور والتنمية في الأسواق الدولية؛ من حيث أفضل استراتيجيات الأعمال العالمية والاستحواذ والاندماجات الدولية، وتطور العلامات التجارية وأثرها على الأداء المؤسسي للقطاعات الحكومية والخاصة.