"كفالة" ينال جائزة التميز الدولية لـ2022 من منظمة آفاق الأعمال الدولية

حصل برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، على جائزة التميز الدولية كأفضل نموذج لقطاع شركات ضمان التمويل الإقليمية والدولية.
وتتخصص الجهة المانحة للجائزة (GBO) في البحث والتسويق في مجالات متعددة؛ منها قطاع البنوك، والوساطة المالية، والتمويل الإسلامي، والصناديق الاستثمارية والتقنية المالية، وتنمية الأعمال الدولية، كما تهتم بمتابعة مسيرة التطور والتنمية في الأسواق الدولية؛ من حيث أفضل استراتيجيات الأعمال العالمية والاستحواذ والاندماجات الدولية، وتطور العلامات التجارية وأثرها على الأداء المؤسسي للقطاعات الحكومية والخاصة.
ونوّه مدير عام برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، همام هاشم، بالنجاح الكبير الذي حققه البرنامج عبر الشراكة مع جهات التمويل في المملكة التي أسهمت في دعم القطاع.
وأكد أن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، هو أحد الجهات التي حظيت بالاهتمام والأثر الإقليمي والدولي نظير جهودها لتنمية أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيز التمويل، بالتعاون مع شركائها من جهات التمويل، وهو ما ساهم في المحافظة على الكوادر وتنمية الوظائف بنسبة سنوية بلغت 20%.
وقال "هاشم": البرنامج أضاف قيمة فعلية في الناتج المحلي للمملكة بمقدار 3.6 مليارات ريال، وعليه استحق بجدارة جائزة التميز من آفاق الأعمال الدولية.