أمانة جدة: نفذنا أعمال صيانة طرق على مساحة 5.4 مليون متر مربع في 2022

وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بأمانة جدة المهندس يوسف الأسمري، أن الأمانة نفذت أعمال سفلتة بمساحة قدرها (5.420.000) م2، إلى جانب إصلاح هبوطات وحفر بالشوارع بمساحة قدرت بحوالي (136.100) م2 فيما وصلت مساحة الأرصفة التي تم صيانتها حوالي (100.000) م2، كما تم عمل دهانات أرضية بمساحة (140.000) م2 وتركيب عدد (2000) من اللوحات التحذيرية والأعمدة المرنة، وتمت صيانة 30.648 عمود إنارة وتم استبدال ما يُقارب 19.092 فانوس إنارة من النوع الموفر للطاقة LED، فيما تم إعادة تأهيل 2598 عمود إنارة في عدد من الأحياء السكنية.