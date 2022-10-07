"إنفاذ" يشرف على 10 مزادات لبيع 174 عقارًا ومزادًا للمنقولات من المجوهرات والذهب

وتبدأ بمزاد مزاد عروس المصائف الإلكتروني الذي يعرض 10 عقارات تقع في مدينة الطائف، ثم مزاد شمال المملكة الإلكتروني الذي يعرض 10 عقارات تقع في الحدود الشمالية والجوف ثم مزاد الذهب الحضوري الذي يعرض 16 عقارًا بمدينة الرياض، ثم مزاد سحابة رنية الإلكتروني الذي يعرض عقارًا في محافظة رنية، ثم مزاد البلد الأمين الحضوري الذي يعرض 15 عقارًا بمكة المكرمة، ثم مزاد المعالي الحضوري الذي يعرض 23 عقارًا في مدينة بريدة، ثم مزاد المعالي الإلكتروني الذي يعرض 62 عقارًا في منطقتي القصيم ومحافظات منطقة الرياض، ثم مزاد شمال المملكة الإلكتروني الذي يعرض 4 عقارات في مدينتي تبوك وضباء، ثم مزاد منارة الرياض الهجين الذي يعرض 32 عقارًا في مدينة الرياض، ثم مزاد سحابة الطائف الهجين الذي يعرض عقارًا في مدينة الطائف وانتهاءً بمزاد المنقولات الحضوري على قطع من الذهب والمجوهرات الذي يقام بمدينة الرياض، ولمعرفة تفاصيل الأصول ومعلومات المزادات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: www.infath.sa