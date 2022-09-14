الصندوق السعودي للتنمية يختتم مشاركته في معرض "التنمية بين بلدان الجنوب" بتايلند

واختتم الصندوق أعمال جناحه التعريفي في المعرض، إذ استُعرِض خلال أيام المعرض نشاطه الإنمائي الممتد على مدى أكثر من 48 عامًا، إذ وصل نشاطه إلى 697 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيا في 84 دولة نامية حول العالم، وذلك في قطاعات حيوية مختلفة، حيث يقدّم الصندوق الدعم الإنمائي للدول النامية؛ بهدف الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.