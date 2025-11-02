حضور لافت للمركز الطبي الدولي في ملتقى الصحة العالمي الثامن بالرياض

وقد تشرف جناح المركز الطبي الدولي في الملتقى باستقبال معالي وزير الصحة أ. فهد الجلاجل، ثم تشرف بزيارة لاحقة لمعالي نائب وزير الصحة المهندس عبد العزيز بن حمد الرميح، حيث اطلعا في زيارتيهما على أحدث المشاريع التوسعية، إضافة إلى المشاريع الريادية المتفردة في تعزيز العافية وصناعة نموذج فريد عالمياً للرعاية الصحية الشمولية، ينطلق من الإنسان وإليه، مع وضع جودة الحياة والعافية الشاملة في قلب كل خدمة، إضافة إلى رسالة الكلية الطبية للمركز الطبي الدولي التي تعد الأحدث في المنطقة وتجمع ما بين توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم والتدريب الصحي من جهة وتأهيل الطبيب الحكيم من جهة أخرى، وهو الطبيب الذي يتصف بما لا يمكن للذكاء الاصطناعي تولي مهامه من حيث أنه (متمكن – متعاطف – شمولي – مدافع عن الصحة).