"البيئة" تكشف عن إطلاق حاضنة ومسرعة أعمال للثروة السمكية

وقال: الفرص الاستثمارية في قطاع الثروة السمكية تتجاوز (23) فرصة استثمارية، حيث كان إنتاج المملكة من الأسماك يبلغ (3) آلاف طن في 2015م، فيما تجاوز (35) ألف طن في النصف الأول لهذا العام. كما توجد لدى القطاع (96) ألف حيازة زراعية، وطموحنا إنتاج (100) طن من كل حيازة لنصل إلى (96) ألف طن في المملكة في السنوات العشر المقبلة من المياه الداخلية في المزارع، مشيرًا إلى أن وجود الأسماك في المدن الداخلية أصبح جزءًا من المائدة الرئيسة، ونتوقع زيادة الإنتاجية وانخفاض التكلفة والقيمة السوقية خلال المدة القادمة، وذلك متاح للجميع؛ ليكون لدينا منتج صحي يُوازي ويُواكب التطلعات.