عرّاب الصناعة "المعجل": من مستودع "الوزير" اشتريت بواخر إسمنت.. وهذه نصيحتي للشباب

وبعد الحديث عن التجربة العملية تطرق "المعجل" إلى وصف طرق النجاح في العمل من خلل الجدية والالتزام والانضباط، كما جاء في كتابه، الذي يعطي للأجيال المقبلة نموذجاً عملياً مجتهداً، وتطرق إلى تأسيس الغرفة التجارية، ومحاولاته لتغيير المفهوم الشعبي عن الصناعة والعمل بها، وأن هذا المفهوم ليس بمقدور واحد تغييره، لابد من تضامن جماعي، ولكن بالتدريج تغيرت الأمور، وقد أنشئت الوزارة ( وزارة الصناعة) وكانت حلماً دافع كثيراً عن إنشائها.