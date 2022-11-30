"الأرصاد" ينبه 6 مناطق : ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

وتفصيلاً، أوضح المركز أن المنطقة الشرقية تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البطحاء والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف والعديد وبقيق ورأس تنورة وسلوى، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة صباحًا.