"الأرصاد" ينبه 6 مناطق : ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية وتبوك والشمالية والجوف وحائل وعسير.
وتفصيلاً، أوضح المركز أن المنطقة الشرقية تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البطحاء والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف والعديد وبقيق ورأس تنورة وسلوى، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وتشهد منطقة تبوك أيضًا ضبابًا مع تدنٍ في الرؤية وتشمل الحالة المعظم وتيماء، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة الجوف ضبابًا مع تدنٍ في الرؤية وتشمل الحالة أبو عجرم ودومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في الرؤية وتشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ، وتستمر حتى الساعة السادسة صباحًا.
وتشهد منطقة حائل ضبابًا مع تدنٍ في الرؤية وتشمل الحالة الشنان والكهفة وبقعاء وحائل وسميراء والحائط والسلمي والشملي والغزالة والمستجدة وغزلانة وموقق، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وكذلك تشهد المنطقة الشمالية ضبابًا مع تدنٍ في الرؤية وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وحزم الجلاميد وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.