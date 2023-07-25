محليات

ضربات أمنية.. إحباط تهريب 75 كلجم قات بجازان وضبط مروّج مخدرات بالقنفذة

فيما اتخذت الإجراءات النظامية وتمّ "تسليم المضبوطات والإحالة إلى جهة الاختصاص"
ضربات أمنية.. إحباط تهريب 75 كلجم قات بجازان وضبط مروّج مخدرات بالقنفذة

قبضت شرطة محافظة القنفذة على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدرتَيْن، وضبط بحوزته مبلغ مالي، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وفي جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، تهريب (75) كيلوجراماً من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

الجهات الأمنية
نبات القات المخدر
مادة الحشيش المخدر

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org