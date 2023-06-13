عملية الساعتين بفيصل الطبي بالطائف تنقذ مريض ثلاثيني من تورم في الغدة

وقرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية استغرقت ساعتين ونصفًا تم خلالها استئصال الورم بالكامل، دون وجود أي مضاعفات، ولم يتأثر العصب الوجهي، وبعد الانتهاء من العملية تم إرسال الكتلة إلى مختبر التشريح النسيجي؛ للتأكد من سلامتها، والمريض حالته مستقرة ولله الحمد.