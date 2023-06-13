عملية الساعتين بفيصل الطبي بالطائف تنقذ مريض ثلاثيني من تورم في الغدة

نجح مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف في استئصال ورم بالغدة النكافية لمريض يبلغ من العمر 38 عامًا.
وكان المريض يعاني من تورّم في الغدة؛ حيث استقبله المجمع، وتم عمل أشعة مقطعية بالصبغة، وأخذ خزعة جزئية بواسطة إبرة، حيث تبين وجود ورم حميد في الغدة النكافية.
وقرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية استغرقت ساعتين ونصفًا تم خلالها استئصال الورم بالكامل، دون وجود أي مضاعفات، ولم يتأثر العصب الوجهي، وبعد الانتهاء من العملية تم إرسال الكتلة إلى مختبر التشريح النسيجي؛ للتأكد من سلامتها، والمريض حالته مستقرة ولله الحمد.