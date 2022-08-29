"العقار" تصدر اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/91) وتاريخ 19 /9/ 1443هـ، بحسب الاختصاصات المناطة به وفق أحكام النظام، الذي يعنى بتوثيق الأراضي والممتلكات العقارية، ويوضح في مواده التفاصيل كافّة والإجراءات الخاصة بالنظام، وذلك في إطار المرحلة التطويرية التي يشهدها القطاع العقاري على الأصعدة التشريعية والتنظيمية كافّة، نتيجة للدعم والاهتمام الذي يحظى به القطاع من قِبل القيادة.