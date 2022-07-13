"الحميد": لهذه الأسباب كتب بايدن مقالًا عن زيارته للسعودية

ويتساءل "الحميد" قائلًا: "بالعودة لمقال الرئيس بايدن هناك أسئلة لا مناص من طرحها؛ ومنها: هل كتب بايدن مقاله للسعوديين؟ أو للأمريكيين؟ أو حتى للمجتمع الدولي؟ وعادة تكتب مثل هذه المقالات عند الرحلات الخارجية للرؤساء الأمريكيين. الإجابة عن الأسئلة أعلاه هي: لا. المقال كُتب لتيار محدد بالولايات المتحدة، وهو اليسار، وليس لكل الأمريكيين، ولا حتى للسعوديين، أو المجتمع الدولي.. حسنًا، هل هذا أمر سيئ؟ الإجابة أيضًا لا، بل هو مقال جيد. وأقول مقال جيد؛ لأن من كتبه هو من سبق له التعهد بنبذ السعودية، والآن يبرر أسباب زياراته، وكيف أن السعودية دولة استراتيجية، وحليف استراتيجي للولايات المتحدة على مدى قرابة ثمانين عامًا، وكتب في الصحيفة الأشد عداء للرياض. صحيح ظهرت أصوات معتدلة بالولايات المتحدة تطالب الرئيس بايدن بعلاقات أفضل مع السعودية، لكن هذه المرة الرئيس نفسه هو من يشرح أهمية السعودية، وأهمية زيارته. وعليه فإن الرئيس الذي تعهّد في حملته الانتخابية بنبذ السعودية هو من يقوم بالدفاع عن زيارته الآن لجدة، وهو من يشرح أهمية العلاقات بين واشنطن والرياض، وليس وسائل الإعلام، أو لوبيات. والفرق كبير. والأكيد والأهم أن السعودية لا تتأثر بمقال ولا تصريحات هنا وهناك، وهو أمر ثابت واضح راسخ أظهرته الظروف".