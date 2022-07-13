"الحميد": لهذه الأسباب كتب بايدن مقالًا عن زيارته للسعودية

يرصد الكاتب والمحلل السياسي طارق الحميد الأسباب والظروف التي جعلت الرئيس الأمريكي جو بايدن يكتب مقالًا يشرح فيه أسباب زيارته المرتقبة لمنطقة الشرق الأوسط، ليخلص الحميد إلى أن بايدن يزور المملكة لأنها دولة محورية قائدة ورائدة ونموذج لصلاح وإصلاح المنطقة واستقرارها.
وفي مقاله "لأنها السعودية" بصحيفة "الشرق الأوسط"، يقول الحميد: "كتب الرئيس الأمريكي جو بايدن مقالًا في صحيفة "واشنطن بوست" بعنوان "لماذا أزور السعودية؟" شارحًا فيه أسباب زيارته المرتقبة لمنطقة الشرق الأوسط، وتحديدًا إسرائيل والمملكة العربية السعودية. الإجابة الأولى التي تتبادر للذهن عند قراءة مقال الرئيس "لماذا أزور السعودية؟" هي: لأنها السعودية، أرض الحرمين، والاعتدال، ومركز ضبط إيقاع الطاقة، وفوق كل هذا هي الدولة صاحبة التحول الاجتماعي الأكبر والأهم. ولا أبالغ إذا قلت إن التحول الذي تشهده السعودية في ظل قيادة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مهندس الرؤية والتغيير، هو التحول الأكبر أثرًا بالمنطقة، سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا.. التحول السعودي الذي يشرف عليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لا يمكن تجاوزه، وبات الأنموذج الأمثل لمن يريد استقرار المنطقة وازدهارها، والآن يمكن القول بكل وضوح إن هناك نموذج حياة بالمنطقة، وهو النموذج السعودي.
ويتساءل "الحميد" قائلًا: "بالعودة لمقال الرئيس بايدن هناك أسئلة لا مناص من طرحها؛ ومنها: هل كتب بايدن مقاله للسعوديين؟ أو للأمريكيين؟ أو حتى للمجتمع الدولي؟ وعادة تكتب مثل هذه المقالات عند الرحلات الخارجية للرؤساء الأمريكيين. الإجابة عن الأسئلة أعلاه هي: لا. المقال كُتب لتيار محدد بالولايات المتحدة، وهو اليسار، وليس لكل الأمريكيين، ولا حتى للسعوديين، أو المجتمع الدولي.. حسنًا، هل هذا أمر سيئ؟ الإجابة أيضًا لا، بل هو مقال جيد. وأقول مقال جيد؛ لأن من كتبه هو من سبق له التعهد بنبذ السعودية، والآن يبرر أسباب زياراته، وكيف أن السعودية دولة استراتيجية، وحليف استراتيجي للولايات المتحدة على مدى قرابة ثمانين عامًا، وكتب في الصحيفة الأشد عداء للرياض. صحيح ظهرت أصوات معتدلة بالولايات المتحدة تطالب الرئيس بايدن بعلاقات أفضل مع السعودية، لكن هذه المرة الرئيس نفسه هو من يشرح أهمية السعودية، وأهمية زيارته. وعليه فإن الرئيس الذي تعهّد في حملته الانتخابية بنبذ السعودية هو من يقوم بالدفاع عن زيارته الآن لجدة، وهو من يشرح أهمية العلاقات بين واشنطن والرياض، وليس وسائل الإعلام، أو لوبيات. والفرق كبير. والأكيد والأهم أن السعودية لا تتأثر بمقال ولا تصريحات هنا وهناك، وهو أمر ثابت واضح راسخ أظهرته الظروف".
ثم يكشف "الحميد" عما حدث لمتطفّلي المنطقة، ويقول: "إلا أن هنا رسالة أخرى لمتطفلي المنطقة، ومن يستخدمونهم كأدوات بالية. والمقصود أنه طوال العام الماضي ونحن نسمع أصواتًا بالية تتحدّث عن عزل للسعودية، وشماتة صبيانية، بسبب توتر العلاقات بين الرياض وواشنطن، والآن تحولت هذه الأصوات لصبيانية أخرى، وهي الحديث عن أن بايدن ذاهب للسعودية لتوجيه أوامر. وكلتا المقاربتين الصبيانيتين لا تملك إلا أن تضحك أمامهما، بل وتذكرنا أن بعض من حرضوا وطالبوا الرئيس بايدن باتخاذ مواقف ضد السعودية، هم من يلطمون الآن بعد مقاله "لماذا أزور السعودية؟".
وينهي "الحميد" قائلًا: "خلاصة القول هي أن الرئيس بايدن يزور السعودية لأنها دولة محورية قائدة ورائدة ونموذج لصلاح وإصلاح المنطقة واستقرارها، كما أن الرياض نموذج للعقلانية السياسية. السعودية ليست دولة شعارات، بل أفعال؛ لأنها السعودية بكل بساطة".