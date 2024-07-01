رئيس وزراء فلسطين ينقل لـ"السديري" تحيات "عباس" لقيادة المملكة

ونقل "مصطفى" خلال اللقاء، تحيات الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ مثمنًا مواقف المملكة التاريخية الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في المحافل الدولية كافة.