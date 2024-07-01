رئيس وزراء فلسطين ينقل لـ"السديري" تحيات "عباس" لقيادة المملكة

الْتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن- السفير غير المقيم لدى دولة فلسطين نايف بن بندر السديري، في مقر السفارة، اليوم، دولة رئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى.
ونقل "مصطفى" خلال اللقاء، تحيات الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ مثمنًا مواقف المملكة التاريخية الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في المحافل الدولية كافة.