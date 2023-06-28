33 شخصاً إلى "طوارئ مجمع فيصل" بالطائف بسبب ذبح الأضاحي

وكانت "وزارة الصحة" نبهت من ينوون الأضحية، وقالت في إعلانها: "ماذا أفعل إذا أصبت بخدش أو جرح بسيط؟: نظف الجرح عن طريق غسله باستخدام الماء فقط، وأوقف النزيف، وإن لم يتوقف فيجب وضع ضمادة معقمة أو قطعة قماش نظيفة على الجرح والضغط عليه حتى يتوقف، وتغيير الضمادة أو اللاصق مرة واحدة على الأقل في اليوم أو عندما تصبح رطبة".