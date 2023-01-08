بينها "أمن سيبراني وإجراءات جمركية".. طرح 34 مشروعًا عبر منصة "استطلاع " للمرئيات

من جهتها طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروعي "دليل الأمن الحيوي في المنشآت الزراعية الحيوانية"، و"دليل اللائحة التنفيذية للمعايير والمواصفات الفنية لنشاط الزراعة العضوية"، حيث يهدف المشروع الأول إلى تعزيز إجراءات الأمن الوقائي في مشاريع الثروة الحيوانية، بينما يهدف المشروع الثاني إلى تنظيم أحكام وضوابط وصلاحيات وشروط ومتطلبات ومعايير المواصفات الفنية والشعارات الوطنية التي تعتمدها الوزارة المتعلقة بأنشطة الإنتاج العضوي، وينتهي الاستطلاع على الأول بتاريخ 25 يناير 2023م، وعلى الثاني بتاريخ 31 يناير 2023م.