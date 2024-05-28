توزيع الدفعة الأولى من شتلات أمهات الفراولة المنتجة بالأنسجة محليًا على المزارعين

وأشارت إلى أن الفراولة بأصنافها من المحاصيل البستانية التي نجحت زراعتها في جميع مناطق المملكة، وأصبحت تنتج محليًا، مما سيعزز الأمن الغذائي، والمحتوى المحلي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ويضمن للمزارعين توفر الشتلات السليمة محليًا، وبعيدًا عن احتماليات تقلبات السوق في البلدان المصدرة لأمهات الشتلات والذي ينتج عنه عدم توفر شتلات مستوردة، ويتسبب في ضرر كبير على المزارعين.