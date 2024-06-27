جراحة نظام الملاحة بـ"تخصصي بريدة" تُنهي معاناة مريض من فطريات الجيوب الأنفية

وتَقرر إجراء تدخل جراحي بالمناظير (FESS) باستخدام نظام الملاحة (Navigation system) عبر عملية دامت سبع ساعات متواصلة بدون أي جروح خارجية، والتي تكللت بالنجاح ولله الحمد، وخرج المريض من المستشفى في اليوم التالي بدون مضاعفات تُذكر؛ حيث قام بعدها بعدة أيام بمراجعة العيادة وعمل الفحوصات بعد العملية، واتضح تحسّن في الحالة وتمتع المريض بصحة جيدة.