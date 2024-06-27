جراحة نظام الملاحة بـ"تخصصي بريدة" تُنهي معاناة مريض من فطريات الجيوب الأنفية

تَمكن فريق طبي بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، من إنهاء معاناة مريض يبلغ من العمر ٢٩ سنة كان قد حضر للمستشفى وهو يعاني من التهاب فطري في الجيوب الأنفية (Allergic Fungal Sinusitis)؛ مما أدى إلى تآكل عظمة قاع الجمجمة وتآكل العظم الفاصلة بين الأنف والعينين.
وكان المريض يعاني أيضًا من انسداد الأنف والصداع والضغط على الجيوب الأنفية والعينين؛ حيث تم عمل الفحوصات اللازمة والأشعة المقطعية CT والمغناطيسية MRI للجيوب الأنفية وقاع الجمجمة، التي أوضحت وجود تآكل في عظام قاع الجمجمة.
وتَقرر إجراء تدخل جراحي بالمناظير (FESS) باستخدام نظام الملاحة (Navigation system) عبر عملية دامت سبع ساعات متواصلة بدون أي جروح خارجية، والتي تكللت بالنجاح ولله الحمد، وخرج المريض من المستشفى في اليوم التالي بدون مضاعفات تُذكر؛ حيث قام بعدها بعدة أيام بمراجعة العيادة وعمل الفحوصات بعد العملية، واتضح تحسّن في الحالة وتمتع المريض بصحة جيدة.
شارك في العملية استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة الدكتور فارس النصيان، والاستشاري لبيب سيلان، والفريق المشارك استشاري التخدير علال، وفني التخدير عبدالعزيز الحربي، ومن قسم التمريض عبدالرحمن العنزي وأحمد الرشيدي ووضحى الحربي.