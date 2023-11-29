فرق المراقبة الصحية بمطار جدة تنجح في استعادة نبض قلبي اثنين من المعتمرين ونقلهما للمستشفى

وتعمل مراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز التابعة لتجمع جدة الصحي الثاني على مدار ٢٤ ساعة، من خلال أربعة مراكز صحية مجهزة بعيادات وغرف للطوارئ، وغرف لتنويم المرضى، وإسعافات عالية التجهيز، وتقدم الخدمات بكوادر طبية سعودية مدربة للتعامل مع الحالات الحرجة والطارئة. وهذا يعكس الدعم اللامحدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لتقديم الخدمات على أعلى المستويات.