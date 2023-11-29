فرق المراقبة الصحية بمطار جدة تنجح في استعادة نبض قلبي اثنين من المعتمرين ونقلهما للمستشفى

نجحت الفرق الطبية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة التابعة لتجمع جدة الصحي الثاني في إنقاذ حياة معتمر أوزباكستاني يبلغ من العمر ٦٨ عاماً وآخر باكستاني يبلغ من العمر ٧٠ عاماً بعد توقف عضلة القلب لكل منهما.
وقد باشرت الفرق الطبية الحالات وتمكنت من استعادة النبض ونقلهما عن طريق الإسعاف لمجمع الملك عبدالله الطبي لإكمال العلاج اللازم.
وتعمل مراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز التابعة لتجمع جدة الصحي الثاني على مدار ٢٤ ساعة، من خلال أربعة مراكز صحية مجهزة بعيادات وغرف للطوارئ، وغرف لتنويم المرضى، وإسعافات عالية التجهيز، وتقدم الخدمات بكوادر طبية سعودية مدربة للتعامل مع الحالات الحرجة والطارئة. وهذا يعكس الدعم اللامحدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لتقديم الخدمات على أعلى المستويات.