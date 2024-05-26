اختتام بطولة البادل للسيدات في الرياض
اختتمت أمس بطولة هاوي للبادل الخاصة بالسيدات التي انطلقت منافساتها الخميس في مدينة الرياض، بمشاركة 12 فريقًا مسجّلًا في تطبيق هاوي، وتمّ تتويج الفائزين بها بحصول صاحب المركز الأول على 10 آلاف ريال، مقابل 5 آلاف ريال للفريق الفائز بالمركز الثاني.
وأشاد مسؤول التسويق والتواصل في البوابة الوطنية للهوايات "هاوي" عناد بن سعد النفيعي، بالنجاح الذي حقّقته البطولة وشهدت إقبالًا واسعًا من هواة اللعبة، مشيرًا إلى أن نجاح هذه البطولة يأتي امتدادًا للنجاحات التي حقّقتها "هاوي" سابقًا؛ من خلال تنظيمها بطولتَي البادل في مدينتَي الرياض وجدة للرجال، التي حفزتهم على تنظيم بطولة للسيدات؛ من أجل تقديم الدعم والتمكين للهواة من الجنسين في مختلف الهوايات التي شهدت نموًّا متسارعًا، وأسهمت في زيادة عدد الممارسين للهوايات الرياضية، ومكّنت الأفراد من ممارسة هوايتهم المفضلة.
وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تنظّم فيها "هاوي" بطولة هواة خاصة بالسيدات؛ حيث تهدف إلى تحفيز الممارسات للرياضة من السيدات وتشجيعهم على المشاركة في البطولات التي تنظمها البوابة خلال الفترة المقبلة.
يذكر أنّ البوابة الوطنية للهوايات "هاوي" هي إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، بمشاركة 12 جهة حكومية تعمل على تنظيم وتطوير وتفعيل قطاع الهوايات في المملكة من خلال احتضان الهواة وتأسيس أندية للهواة، ورفع طلبات الدعم، وإيضاح اللوائح التي تنظّم القطاع.