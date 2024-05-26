اختتام بطولة البادل للسيدات في الرياض

وأشاد مسؤول التسويق والتواصل في البوابة الوطنية للهوايات "هاوي" عناد بن سعد النفيعي، بالنجاح الذي حقّقته البطولة وشهدت إقبالًا واسعًا من هواة اللعبة، مشيرًا إلى أن نجاح هذه البطولة يأتي امتدادًا للنجاحات التي حقّقتها "هاوي" سابقًا؛ من خلال تنظيمها بطولتَي البادل في مدينتَي الرياض وجدة للرجال، التي حفزتهم على تنظيم بطولة للسيدات؛ من أجل تقديم الدعم والتمكين للهواة من الجنسين في مختلف الهوايات التي شهدت نموًّا متسارعًا، وأسهمت في زيادة عدد الممارسين للهوايات الرياضية، ومكّنت الأفراد من ممارسة هوايتهم المفضلة.