عن هذا المشروع للسكك الحديدية بالمملكة.. "دحلان": إنجاز غير مسبوق انتظرناه 70 عامًا

يبشر الكاتب الصحفي د. عبدالله صادق دحلان بمشروعين غير مسبوقين للسكك الحديدية بالمملكة، وأسعار تذاكر قطارات تشجيعية "مخفضة" لبعض الفئات، وفي بعض المواسم، ويأتي كل ذلك نقلًا عن الدكتور بشار بن خالد المالك، الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية (سار)، في لقاء مع كتاب الرأي بالمملكة.
وفي مقاله "(سار).. من البحر إلى البحر" بصحيفة "المدينة"، يقول "دحلان": "بعد 70 عامًا من الانتظار، تُحقِّق المملكة إنجازًا غير مسبوق في شبكة الطرق الحديدية، وبعد نجاح متميز في إنشاء قطار الحرمين، وهو أكبر إنجاز لخدمة الحجاج والمعتمرين والزائرين لمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانت المفاجأة التي أعلنها سعادة الدكتور بشار بن خالد المالك، الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية (سار)، في الحوار المباشر مع بعض من كُتاب الرأي، بتنسيق من نجم الصحافة الأستاذ خالد السليمان، في اللقاء الذي عقدته الجمعية السعودية لكتاب الرأي، والذي أعلن فيه عن البدء في إنجاز الجسر البري بين البحر الأحمر والخليج العربي؛ الذي يربط المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض والمنطقة الغربية، والذي سيكون أحدث وأطول مشروع ربط سكك حديدية في العصر الحديث ضمن خطة المملكة المستقبلية 2030 لمشاريع السكك الحديدية.. وهو مشروع سيُحدث نقلة نوعية وكمية في وسائل النقل بصفة عامة، وسيخفف من الضغط على الطيران الجوي والنقل عبر الطرق البرية".
ويضيف "دحلان" قائلًا: "أما الإعلان الثاني، فهو التخطيط لتنفيذ مشروع ربط الشمال بالجنوب الغربي، وهو مشروع يحلم به أبناء الجنوب، ويستحقون تحقيق أحلامهم، حيث الكثافة السكانية الكبيرة".
وفي بشرى أخرى، يقول الكاتب: "لم يكن لقاءً عابرًا، وإنما أجاب عن كثير من الأسئلة التي كانت تدور في ذهني، والتمنيات التي كنت أتطلع لها في خدمات القطارات، وقد سبقني في الإعلان عنها رئيس الشركة، وهي خطط الشركة مستقبلًا لتقديم أسعار تشجيعية لطلبة المدارس والأطفال وكبار السن، وأسعار تشجيعية في بعض مواسم السفر في بعض من المسارات".
وينهي "دحلان" قائلًا: "وقد حظي قطار الحرمين بإجماع مستخدميه بأعلى نسبة رضاء العملاء؛ من حيث التوقيت والخدمات داخل القطارات والتشغيل والنظافة، وسهولة الحجز رغم تطلعات شريحة كبيرة جدًا من المسلمين لتخفيض أسعار التذاكر".