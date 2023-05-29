عن هذا المشروع للسكك الحديدية بالمملكة.. "دحلان": إنجاز غير مسبوق انتظرناه 70 عامًا

وفي مقاله "(سار).. من البحر إلى البحر" بصحيفة "المدينة"، يقول "دحلان": "بعد 70 عامًا من الانتظار، تُحقِّق المملكة إنجازًا غير مسبوق في شبكة الطرق الحديدية، وبعد نجاح متميز في إنشاء قطار الحرمين، وهو أكبر إنجاز لخدمة الحجاج والمعتمرين والزائرين لمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانت المفاجأة التي أعلنها سعادة الدكتور بشار بن خالد المالك، الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية (سار)، في الحوار المباشر مع بعض من كُتاب الرأي، بتنسيق من نجم الصحافة الأستاذ خالد السليمان، في اللقاء الذي عقدته الجمعية السعودية لكتاب الرأي، والذي أعلن فيه عن البدء في إنجاز الجسر البري بين البحر الأحمر والخليج العربي؛ الذي يربط المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض والمنطقة الغربية، والذي سيكون أحدث وأطول مشروع ربط سكك حديدية في العصر الحديث ضمن خطة المملكة المستقبلية 2030 لمشاريع السكك الحديدية.. وهو مشروع سيُحدث نقلة نوعية وكمية في وسائل النقل بصفة عامة، وسيخفف من الضغط على الطيران الجوي والنقل عبر الطرق البرية".