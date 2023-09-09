سفير المملكة لدى الهند: "العشرين" تعوّل على دور السعودية في نموّ وازدهار الاقتصاد العالمي

وبيّن أن المملكة والهند توفران لبعضهما حلقات رئيسة في سلاسل الإمدادات لعدد من السلع والخدمات الاستراتيجية؛ حيث تعدُّ المملكة مصدرًا رئيسًا موثوقًا لواردات النفط والبتروكيماويات والأسمدة، ولها دور محوري عالميًّا في مجال أمن الطاقة واستقرار أسعارها. وفي المقابل للهند دور في الأمن الغذائي ومساهمة القوى العاملة الهندية في سوق العمل بالمملكة، وتعدُّ مصدرَ تحويلات مهمة للهند، فضلًا عن دورها في تعزيز العلاقات الثنائية بين شعبَي البلدين الصديقين.