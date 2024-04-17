"على المجتمع الدولي منعها".. "وفا": إذا اندلعت حرب بين "إسرائيل" وإيران فالنتائج كارثية

ويمضي "وفا" محذّرًا ويقول: "ليس من مصلحة أحد أن تزداد حدّة التوتر في المنطقة، لا إيران ولا إسرائيل، فالنتائج ستكون وخيمة، أقلّها أن تمتدّ رقعة الصراع، وهو أمر لا يريده أحد، وقد لا يحدث ولكنه أيضًا متوقّع الحدوث حتى ولو بنسب ضئيلة، وتلك هي المعضلة، فمنطقة الشرق الأوسط لا تحتمل المزيد من التوتر أكثر مما هي عليه، وأي توتر جديد سيكون بمثابة القشّة التي قصمت ظهر البعير، وستكون النتائج كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فمن الأفضل عدم الوصول إلى مرحلة توتر عالية تجنُّبًا لأمور قد لا تكون في الحسبان".