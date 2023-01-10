محافظ التدريب التقني يفتتح "ملتقى مدراء الاتصال المؤسسي الثاني"

وقال الدكتور "الفهيد" في كلمته: إن هذا الملتقى يأتي نتيجة التطور السريع في مجال العمل الإعلامي والإنتاج المرئي، والنشر الرقمي والتواصل الداخلي والخارجي الفعال الذي تسعى المؤسسة ممثلة في إدارة الاتصال المؤسسي لتطوير أداء مدراء الاتصال المؤسسي لتعزيز الصورة الذهنية، ودورهم في الاتصال والتواصل مع الجمهور الداخلي والجهات الخارجية، وتزويدهم بالمهارات الاحترافية والمعرفة بالتوجهات الحديثة.