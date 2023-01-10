محافظ التدريب التقني يفتتح "ملتقى مدراء الاتصال المؤسسي الثاني"

افتتح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، صباح اليوم الثلاثاء، ملتقى مدراء الاتصال المؤسسي الثاني، بعنوان "التواصل الفعال في بيئة متجددة"، والذي يستمر لمدة يومين في العاصمة الرياض.
وقال الدكتور "الفهيد" في كلمته: إن هذا الملتقى يأتي نتيجة التطور السريع في مجال العمل الإعلامي والإنتاج المرئي، والنشر الرقمي والتواصل الداخلي والخارجي الفعال الذي تسعى المؤسسة ممثلة في إدارة الاتصال المؤسسي لتطوير أداء مدراء الاتصال المؤسسي لتعزيز الصورة الذهنية، ودورهم في الاتصال والتواصل مع الجمهور الداخلي والجهات الخارجية، وتزويدهم بالمهارات الاحترافية والمعرفة بالتوجهات الحديثة.
وأضاف "الفهيد"، أن الملتقى يهدف إلى اكتساب مهارة التخطيط الاحترافي في الاتصال المؤسسي، واكتساب المهارات الحديثة بالتعامل مع الشبكات الاجتماعية، ودعم القدرة على إنتاج محتوى احترافي في النشر الرقمي.
وكذلك القدرة على تنظيم الفعاليات وتطبيق آليات البروتوكولات، وفنون كتابة وتحرير الخبر الصحفي، والتعامل الآمن مع حسابات التواصل الاجتماعي وطرق حمايتها وتبادل الخبرات، ونقل المعارف.
ولفت إلى أن محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، أطلق جائزة المحافظ للإعلام الرقمي؛ للتشجيع والتحفيز على إنتاج مواد إعلامية تتواكب مع التطورات التقنية وتساهم بنقل صورة حقيقية عن المنشأة التدريبية.
فيما نوهت مدير عام الاتصال المؤسسي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتورة فوزية بنت حجاب الحربي، إلى الدعم الكبير من المحافظ الدكتور أحمد الفهيد؛ لتعزيز النشاط الاتصالي في المؤسسة وتوجيهاته المستمرة في التطوير المستمر للعاملين في مجال الاتصال المؤسسي.
وقالت: إن الملتقى يستهدف مديري الاتصال المؤسسي في التدريب التقني والمهني وكليات التميز ومعاهد الشراكات الإستراتيجية، ومديري العلاقات العامة، ومديري التواصل الداخلي، وأصحاب الاختصاص.
ويناقش الملتقى على مدى يومين، ثلاثة محاور رئيسة هي: الاتصال المؤسسي وبناء العلاقات الفعالة بين المنظمة وجماهيرها، والاتجاهات الحديثة في قطاع الاتصال والتواصل، والتجارب الاتصالية الإبداعية.
بالإضافة إلى ثلاث ورش عمل عن كتابة الأخبار والتقارير الإعلامية، وإدارة شبكات التواصل الاجتماعي، وفن البروتوكولات في المناسبات والفعاليات، يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين والمستشارين من قطاعي الحكومة والأعمال.