أجواء السبت.. طقس حار إلى شديد الحرارة بالشرقية والوسطى

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وبسرعة 25-45 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر ونصف المتر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليةً غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون على الجزء الجنوبي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحوّل خلال فترة المساء إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.