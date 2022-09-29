شاهد.. إزالة الأنقاض تتواصل في حاضرة الدمام وعقوبات تواعد المخالفين

رفعت أمانة المنطقة الشرقية، من وتيرة أعمال إزالة ورفع الأنقاض في حاضرة الدمام، ضمن مبادرتها الهادفة إلى تحسين المشهد البصري بالمنطقة، والمحافظة على النظافة العامة في الأحياء المستهدفة، والبالغ عددها ٢٠٠ موقع في الحاضرة (الدمام، الخبر، الظهران)، وتعزيز جودة الحياة، معتمدة على رفع الوعي لدى المواطنين والمقيمين.
وتستهدف الحملة في مرحلتها الأولى، رفع وإزالة أكثر من 38 ألف متر مكعب من الأنقاض ومخلفات البناء بمختلف أحياء الحاضرة؛ حيث أكدت "الأمانة" فرض عقوبات على مخالفي رمي الأنقاض.
وأوضح وكيل الأمين للخدمات محمود بن حسن الرتوعي، أن الإدارة العامة للنظافة قامت بإعداد خطة شاملة تستمر لمدة 30 يومًا، لتنفيذ هذه الحملة، ضمن برنامج زمني لتحقيق أهدافها، والارتقاء بنظافة أحياء الحاضرة، وإيجاد بيئة صحية والحفاظ على جمالية المواقع العامة، إضافة إلى تسهيل العمليات التشغيلية لمعالجة مواقع تراكم الأنقاض التي تكون مصدرًا لتكاثر الحشرات؛ حيث يشارك في الحملة 55 عاملًا، و56 آلية مخصصة لرفع ونقل الأنقاض.
وكشف "الرتوعي"، أن أمانة المنطقة الشرقية رفعت خلال الأسبوع الأول من انطلاق الحملة التي تستمر لمدة 30 يومًا قرابة 8000 طن متر مكعب، من مختلف مخلفات الأنقاض مجهولة المصدر، تم ترحيلها إلى المدفن.
وأوضح أن الحملة تستهدف في مرحلتها الأولى، إزالة ورفع أكثر من 38 ألف متر مكعب من الأنقاض ومخلفات البناء من 200 موقع بحاضرة الدمام؛ مشيرًا إلى أن الحملة تسعى للمحافظة على البيئة والنظافة العامة، وتحسين المشهد الحضري.
وأهاب "الرتوعي" بالجميع، التعاون مع الأمانة بعدم رمي الأنقاض ومخلفات البناء بشكل عشوائي، ووضعها في الأماكن المخصصة لها؛ وذلك حفاظًا على نظافة المدن لينعم الجميع ببيئة نظيفة، إضافة إلى تسهيل العمليات التشغيلية لمعالجة مواقع تراكم الأنقاض التي تكون مصدرًا لتكاثر الحشرات.