شاهد.. إزالة الأنقاض تتواصل في حاضرة الدمام وعقوبات تواعد المخالفين

وأوضح وكيل الأمين للخدمات محمود بن حسن الرتوعي، أن الإدارة العامة للنظافة قامت بإعداد خطة شاملة تستمر لمدة 30 يومًا، لتنفيذ هذه الحملة، ضمن برنامج زمني لتحقيق أهدافها، والارتقاء بنظافة أحياء الحاضرة، وإيجاد بيئة صحية والحفاظ على جمالية المواقع العامة، إضافة إلى تسهيل العمليات التشغيلية لمعالجة مواقع تراكم الأنقاض التي تكون مصدرًا لتكاثر الحشرات؛ حيث يشارك في الحملة 55 عاملًا، و56 آلية مخصصة لرفع ونقل الأنقاض.