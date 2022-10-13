في اليوم الدولي للحدّ من الكوارث.. 264 فرضية تؤكّد جاهزية الهلال الأحمر السعودي

وأشار إلى أنه من بين الإجراءات التي اتخذتها هيئة الهلال الأحمر السعودي لتوفير جميع الإمكانات للاستعداد للكوارث والأزمات، هو إدخال أسطولها الإسعافي مجموعة من العربات المجهزة لمواجهة الكوارث والاستجابة النوعية، ومن هذه العربات: مركز القيادة المتنقل "الثريا"، وعربة الاستجابة للمواد الخطرة "سلمى"، وعربة الاستجابة التكتيكية "ضمك"، وعربة تموين المعدات "هداج"، وعدد من العربات، مضيفًا أن أسطول الهيئة حاليًّا بات قادرًا على إدارة مختلف الحوادث النوعية بمختلف مستوياتها، مثل الأحداث التي ينتج عنها مواد إشعاعية أو كيمياوية أو بيولوجية، وكذلك الاستجابة للمخاطر الأمنية وأي أحداث تهدد سلامة المسعفين، كما يضمن الأسطول الإمداد والاستجابة للحوادث الجماعية، والتعامل مع الإصابات المتعددة ونقلها في وقت واحد.