أكثر من 252 ألف طالب وطالبة ينتظمون على المقاعد الدراسية بالطائف

وأوضح المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور فهد الشريف، أن الإدارة شرعت منذ وقت مبكر في استعداداتها للعام الدراسي الجديد، وبدأت بترحيل المقررات الدراسية إلى مكاتب التعليم الخارجية والمدارس بالمكاتب الداخلية؛ وفق آلية وإجراءات محددة؛ لضمان وصولها في وقت مبكر، كما عملت الإدارة على تهيئة وصيانة ونظافة المدارس لتوفير بيئات تربوية جاذبة وملائمة للطلبة، وتجهيز وصيانة عدد من المختبرات المدرسية وكذلك تجهيز حافلات النقل المدرسي للطلبة المسجلين في الخدمة، واعتماد 180 مشغلًا لمنافذ البيع بالمدارس؛ مؤكدًا في الوقت ذاته الدورَ الفاعل لأولياء أمور الطلاب في التهيئة والتحفيز، وتشجيع أبنائهم الطلبة على البداية الجادة والفاعلة لضمان عام دراسي ناجح.