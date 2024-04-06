كسوف الشمس وولادة هلال شوال.. "المسند": رمضان سيكمل 30 يومًا والعيد الأربعاء

وتساءل المسند عما إذا كانت المحكمة العليا ستدعو إلى تحري هلال شوال يوم الاثنين 29 رمضان والظروف الفلكية كما تم توضيحه، مستشهدًا بحكم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في مثل هذه الظروف الفلكية؛ فقال: "إذا كسفت الشمس بعد الغروب وادعى أحد رؤية القمر في بلد غابت الشمس فيه قبل كسوفها؛ فإن دعواه هذه غير مقبولة؛ للقطع بأن الهلال لا يرى في مثل هذه الحال فيكون المدعي متوهمًّا إن كان ثقة، وكاذبًا إن لم يكن ثقة".