خبير نفطي لـ"سبق": قرار "أوبك بلس" بخفض الإنتاج صحيح ويخدم استقرار الأسواق.. وبيان "الخارجية" يؤكد قوة القرار السعودي

وأضاف "الصبان" أن هذه الاستفزازات والتهديدات استمرت منذُ تبني القرار، ووصل الأمر إلى أن بعض العبارات لم تكن دبلوماسية بما فيه الكفاية، في إطار تعاملات محترمة متبادلة بين الدولتين، وفي إطار العلاقة الطويلة والحميمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة والتي تزيد على 8 عقود، وبالتالي كان من المفترض حتى لو كان هناك نقاط خلاف ألا يتم حسمها بالإعلام، وإنما في مشاورات جانبية؛ ليقوم كل طرف بتوضيح وجهة نظره للطرف الآخر.