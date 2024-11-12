"مدن" تُدشن ساحة شاحنات مساحتها 30 ألف متر مربع في جدة

واختتم الرئيس التنفيذي زيارته بالاطلاع على خطط سير العمل والوقوف على الكفاءة التشغيلية وتقنيات التصنيع والإنتاج المتطورة في مصنع شركة "طلائع الفولاذ" للصناعة التي تستثمر 80 مليون ريال في إنتاج 240 ألف طن سنويًا من المعادن المُشكّلة، وتسهم في تنفيذ المشاريع الحكومية، إضافة إلى شركة "بركة السنابل" للصناعة البالغ حجم استثماراتها 50 مليون ريال وتنتج نحو 36 ألف طن سنويًا من المنتجات الغذائية.