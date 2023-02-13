"الأرصاد": سماءٌ غائمة وهطول أمطار رعدية تُسبق برياح مثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية على الشمالية والجوف وتبوك والمدينة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي؛ تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وباتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف؛ يصل إلى أعلى من مترين ونصف على الجزء الشمالي، وباتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الأوسط؛ تتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.