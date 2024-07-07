"تعليم الطائف": غدًا المقابلة الشخصية واستكمال مسوغات الترشيح للوظائف التعليمية التعاقدية

رحب المدير العام للتعليم في محافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، بالمرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية التعاقدية لعام 1446 "التعويضي الأول" لإجراء المطابقة والمقابلة الشخصية لهم، والتي تنطلق يوم غدٍ الاثنين 2 من المحرم 1446هـ في مبنى إدارة التعليم بالحلقة للبنين ومبنى مركز التدريب للبنات في الفيصلية للبنات، راجيًا لهم كل العون والتوفيق والسداد.
وفي التفاصيل، قال الدكتور "الغامدي" إن "تعليم الطائف لا تألو جهدًا في تسخير إمكاناتها كافة لاستقبال المرشحين والمرشحات بها للوظائف التعليمية التعاقدية"، مبينًا أنه "تم تشكيل اللجان العاملة وفرق العمل، وتهيئة مركز إجراء المطابقة والمقابلات الشخصية بالمستلزمات التقنية والمكتبية اللازمة كافة، وإشعار المرشحين والمرشحات كافة برسائل نصية بمواعيد مراجعتهم لاستكمال الإجراءات".
وأضاف "الغامدي"، أنه يجب على المرشح والمرشحة إحضار أصول المستندات التالية مع صور منها، وهي (الهوية الوطنية، وثيقة التخرج، السجل الأكاديمي، شهادة المعادلة لخريجي الجامعات من خارج المملكة العربية السعودية، ترجمة السجل الأكاديمي/ الوثيقة في حال كان أحدهما بلغة غير عربية)، ومتابعة حساب الإدارة على منصة x لمعرفة مواعيد وموقع المقابلة والمطابقة والمستندات والنماذج المطلوبة.