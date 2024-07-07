"تعليم الطائف": غدًا المقابلة الشخصية واستكمال مسوغات الترشيح للوظائف التعليمية التعاقدية

وأضاف "الغامدي"، أنه يجب على المرشح والمرشحة إحضار أصول المستندات التالية مع صور منها، وهي (الهوية الوطنية، وثيقة التخرج، السجل الأكاديمي، شهادة المعادلة لخريجي الجامعات من خارج المملكة العربية السعودية، ترجمة السجل الأكاديمي/ الوثيقة في حال كان أحدهما بلغة غير عربية)، ومتابعة حساب الإدارة على منصة x لمعرفة مواعيد وموقع المقابلة والمطابقة والمستندات والنماذج المطلوبة.