تعاظُم القبة الحرارية.. ارتفاع في درجات الحرارة على دول الخليج لتتجاوز حاجز 50 مئوية في مناطق عِدّة

ويأتي هذا الارتفاع الملحوظ المُتوقع على درجات الحرارة؛ نتيجة تأثير ما يُعرف بالقبّة الحرارية التي يتسبب بها تمركز المرتفع العربي الموسمي على شمال شبه الجزيرة العربية، حيث يتسبب هذا المُرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، في هبوط الهواء أسفل منه؛ لذلك لا يمكن للحرارة الناجمة عن التسخين النهاري الصعود للأعلى ويمنع من ارتداد الحرارة في الغلاف الجوي، فتبقى حبيسة الطبقات السفلية ضمن إطار هذه القبة الحرارية.