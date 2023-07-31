تعاظُم القبة الحرارية.. ارتفاع في درجات الحرارة على دول الخليج لتتجاوز حاجز 50 مئوية في مناطق عِدّة

تُشير آخر الخرائط الجوية والناتجة عن ما يُسمى بالمُحاكاة الحاسوبية، إلى توقعات باشتداد الكتلة الهوائية شديدة الحرارة على دول الخليج العربي، ويعززها المُرتفع الجوي في طبقات الجو العليا؛ الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وتجاوزها حاجز الـ50 درجة مئوية خلال الأيام الأولى من أغسطس القادم.
ويُتوقع -بمشيئة الله- أن توالي درجات الحرارة ارتفاعها في العديد من المُدن والمحافظات العراقية لتلامس عتبة الـ52 درجة مئوية يومي الثلاثاء والأربعاء في المناطق الوسطى والجنوبية الشرقية بما فيها البصرة، كما تلامس الـ50 درجة مئوية في العاصمة بغداد.
ويكون بذلك الطقس شديد الحرارة في المناطق الشمالية والغربية، و لاهبًا في المناطق الوسطى والجنوبية لاسيما مع ساعات الظهيرة والعصر، ويبلغ حينها التسخين الشمسي ذروته.
ومع تعاظم تأثير القبة الحرارية على شرق شبه الجزيرة العربية، من المُنتظر أن يكون ارتفاع درجات الحرارة ملحوظًا على الكويت وشرقي المملكة السعودية، بحيث تتجاوز درجات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء حاجز الـ50 درجة مئوية في بعض المناطق بما فيها الأحساء والقيصومية ومُدن عِدّة من محافظة الشرقية.
كما ترتفع درجات الحرارة في المنطقة الشرقية والجنوبية من منطقة الرياض إداريًّا بما فيها العاصمة وتبلغ نهاية الأربعينيات المئوية.
ويأتي هذا الارتفاع الملحوظ المُتوقع على درجات الحرارة؛ نتيجة تأثير ما يُعرف بالقبّة الحرارية التي يتسبب بها تمركز المرتفع العربي الموسمي على شمال شبه الجزيرة العربية، حيث يتسبب هذا المُرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، في هبوط الهواء أسفل منه؛ لذلك لا يمكن للحرارة الناجمة عن التسخين النهاري الصعود للأعلى ويمنع من ارتداد الحرارة في الغلاف الجوي، فتبقى حبيسة الطبقات السفلية ضمن إطار هذه القبة الحرارية.